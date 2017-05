Tom Morello, conocido guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave, escribió un poema en memoria de su ex-compañero Chris Cornell, músico fallecido la semana pasada.

Este texto se une a la emotiva despedida que le escribió en un post de Facebook, algo que fue replicado por muchos otros artistas en modo de despedida.

Revisa el texto a continuación:

“You’re a prince, you’re a snare, you’re a shadow

You’re twilight and star burn and shade

You’re a sage, you’re a wound shared, you’re masked

You’re a pillar of smoke, you’re a platinum heart

You’re a brush fire, you’re caged, you’re free

Your vision pierces, you do not see

You are pieces strewn on the hillside

You’re open armed, you’re armed, you’re true

You’re a revealer of visions, you’re the passenger, you’re a never fading scar

You’re twilight and star burn and shade

You’re the secret veiled, you’re the secret revealed, you’re surrounded no more

You’re not there, now you’re always here

You’re a handsome groom, a loving father, a haunted stairwell

You’re the clear bell ringing, the mountains echo your song

Maybe no one has ever known you

You are twilight and star burn and shade”

“Eres un príncipe, eres una trampa, eres una sombra

Eres el crepúsculo y una estrella en llamas y sombra

Eres un sabio, eres una herida compartida, estás enmascarado

Eres un pilar de humo, eres un corazón de platino

Eres una brocha con fuego, estás enjaulado, eres libre

Tu visión perfora, tu no ves

Eres las piezas enterradas al costado del cerro

Tienes los brazos abiertos, estás armado, eres real

Eres un revelador de visiones, eres el pasajero, eres una cicatriz que nunca se va

Eres el crepúsculo y una estrella en llamas y sombra

Eres el secreto oculto, eres el secreto revelado, ya no estás rodeado

Ya no estás aquí, ahora siempre estás aquí

Eres un novio apuesto, un padre amado, un atormentado espacio en la escalera

Eres el claro sonido de una campana, las montañas le hacen eco a tu canción

Quizá nadie te haya conocido nunca

Tu eres el crepúsculo y la estrella en llamas y sombra”