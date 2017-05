Tom Hardy pasó de DC Comics a Marvel, ya que dejará atrás su pasado como Bane para enfrentar un nuevo papel: Venom.

El inglés está a solo una firma de ser dirigido por Ruben Fleischer, conocido por hacer sido el director de Zombieland, en lo que será una de las prioridades de Sony en los estrenos del próximo año.

De hecho, la cinta tiene tal nivel de importancia que ya se fijó la fecha de estreno: 5 de octubre del 2018, según informó The Hollywood Reporter.

Marvel reinició el mundo de Spiderman con Spider-Man: Homecoming, universo en el que Venom tiene una gran importancia al ser uno de los antagonistas principales.

Esta no sería la única novedad respecto a aquella franquicia por parte de Marvel, ya que también se estaría trabajando en un proyecto enfocado en Silver Sable y Black Cat.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) 19 de mayo de 2017