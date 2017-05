Snoop Dogg y Dr. Dre son dos de los nombres de más peso en la escena del hip-hop de los 90, peso que aún mantienen a pesar del paso de los años… pero la amistad entre ambos no comenzó muy bien.

Según reveló el autor de “Who Am I (What’s My Name)?”, luego de contestar el teléfono tuvo aquella reacción al no creer quien estaba al otro lado de la línea: “Colgué, dije ‘este no es el maldito Dr. Dre'”.

A pesar de aquel primer avance, la relación entre los dos siguió creciendo para dar paso a la grabación de The Chronic, uno de los grandes álbumes del género de aquella década que catapultó a ambos a la fama.