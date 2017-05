Esto es 100% real: Netflix adquirió los derechos de una película inspirada en un par de tuits entre Rihanna y la actriz Lupita Nyong’o.

Todo partió con este tuit con una foto del año 2014:

Luego un usuario comentó: “Rihanna se ve como si estafara hombres blancos ricos y Lupita es la mejor amiga inteligente que la ayuda a planear las estafas”.

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj

— WHOOPHERASSKOURTNI (@1800SADGAL) April 18, 2017