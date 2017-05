pin it

Saiko realizará un show en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 4 de junio, día para el cual anunciaron una gran cantidad de invitados nacionales de gran nivel.

En esta presentación se mostrarán canciones de su próximo trabajo de estudio, contando con la presencia de Paz Court, Sebastián Gallardo de We Are The Grand, Ángela Acuña y Jean Phillipe Cretton.

Según comentó su vocalista, Denisse Malebrán, estos “son músicos que admiramos muchisimo y es un honor que aceptaran acompañarnos”.

Y no solo será de música, ya que también tendrán un grupo de bailarines que sumarán una nueva expresión artística al concierto.

Las entradas para este espectáculo se encuentran a la venta a través de Ticketek con precios que van entre los $10.000 y los $40.000, valor que irá acompañado del disco Sigo Quemando Infinitos y un Meet&Greet con la banda.