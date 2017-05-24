FranciscoTapiaRobles

Lista de ganadores:

CD OASIS TIME FLIES 1994 – 2009 – Héctor Torres G.‏ @hector7131

CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE – Mariana‏ @mariperaltag

CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE –Andrea‏ @AndreaPadiz

CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE – Necho(expobrerico)‏ @RNechog

CD BLUR – THE MAGIC WHIP – Ceci‏ @ceci_ibarra

CD DEPECHE MODE – DELTA MACHINE – Luis P‏ @lpenna3377

CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Fernando Flores T.‏ @Fernan2Andres

CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Nati Liu*‏ @NatiWatkins

CD THE LAST SHADOW PUPPETS – camiyorsh‏ @Cami1duran

CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Pauli‏ @rubberband2002

CD ADELE 19 – Enrique @Barloventoh

CDCADELE 21 – J 🍍‏ @JooseRun

CD ADELE 25 – Sandra‏ @SandraRP03

DVD BLUR PARKLIVE – mauricio eduardo‏ @rockaxiz

REVISTA ULTRABRIT BOWIE – New Town Velocity‏ @DanielaPau_Orti

REVISTA ULTRABRIT PAUL WELLER – Felipe  @F4elipe

 

Este es el setlist del #RPUK 430 Aniversrio 3 (240517)

  1. OASIS – THE SHOCK OF THE LIGHTNING
  2. THE ROLLING STONES – STREET FIGHTING MAN
  3. THE CLASH – POLICE & THIEVES
  4. SEX PISTOLS – PRETTY VACANT
  5. THE STONE ROSES – I AM THE RESURRECTION
  6. KASABIAN – YOU’RE IN LOVE WITH A PSYCHO
  7. MARINA & THE DIAMONDS – MOWGLI’S ROAD
  8. THE STRUTS – DIRTY SEXY MONEY
  9. T-REX – RIDE A WHITE SWAN
  10. THE CHEMICAL BROTHERS – THE GOLDEN PATH
  11. TEMPLES – STRANGE OR BE FORGOTTEN
  12. THE VRYLL SOCIETY – SELF REALIZATION

BONUS TRACK ANIVERSARIO 3 RPUK

  1. DAN CROLL – ONE OF US lpl
  2. BIFFY CLYRO – FLAMMABLE glasgow
  3. PINS – ALL HAIL mcr
  4. GORILLAZ – THE APPRENTICE ldn
  5. RIDE – ALL I WANT oxford
  6. TREEBOY & ARC – AUSTERE Leeds
  7. THE SHERLOCKS – HEART OF GOLD bolton
  8. PARIS YOUTH FOUNDATION – LOST CAUSE lpl
  9. THE AMAZONS – LITTLE SOMETHING reading
  10. CATFISH & THE BOTTLEMEN – SOUNDCHECK llandudno
  11. GENERAL FIASCO – EVER SO SHY belfast
  12. CABBAGE – UBER CAPITALIST DEATH TRADE mcr
  13. BNQT – RESTART ff + travis + midlake + grandaddy
  14. THE CHARLATANS – PLASTIC MACHINERY feat Johnny Marr
  15. JOHNNY MARR – NEW TOWN VELOCITY mcr
  16. DESPERATE JOURNALIST – BE KIND ldn
  17. GRAHAM COXON – STANDING ON MY OWN AGAIN
  18. JAMIE T – ZOMBIE Wimbledon
  19. PEACE – LOST ON ME Worcester
  20. BLOSSOMS – AT MOST A KISS mcr
  21. TEMPLES – KEEP IN THE DARK Kettering
  22. THE CORAL – CHASING THE TAIL OF A DREAM lpl
  23. DECLAN McKENNA – BRAZIL cheshunt al norte de londres
  24. KING KRULE – EASY, EASY
  25. FRANK TURNER – I STILL BELIEVE reg de hampshire
  26. GOLDFRAPP – ANYMORE rmx joe goddard
  27. NEW ORDER – PEOPLE ON THE HIGH LINE purple disco machine rmx
  28. FICKLE FRIENDS – CRY BABY brighton
  29. JAMES TW – EX warwick
  30. KATE TEMPEST – BAD PLACE FOR A GOOD TIME south east London