Lista de ganadores:
CD OASIS TIME FLIES 1994 – 2009 – Héctor Torres G. @hector7131
CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE – Mariana @mariperaltag
CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE –Andrea @AndreaPadiz
CD HOT CHIP – WHY MAKE SENSE – Necho(expobrerico) @RNechog
CD BLUR – THE MAGIC WHIP – Ceci @ceci_ibarra
CD DEPECHE MODE – DELTA MACHINE – Luis P @lpenna3377
CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Fernando Flores T. @Fernan2Andres
CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Nati Liu*ॐ @NatiWatkins
CD THE LAST SHADOW PUPPETS – camiyorsh @Cami1duran
CD THE LAST SHADOW PUPPETS – Pauli @rubberband2002
CD ADELE 19 – Enrique @Barloventoh
CDCADELE 21 – J 🍍 @JooseRun
CD ADELE 25 – Sandra @SandraRP03
DVD BLUR PARKLIVE – mauricio eduardo @rockaxiz
REVISTA ULTRABRIT BOWIE – New Town Velocity @DanielaPau_Orti
REVISTA ULTRABRIT PAUL WELLER – Felipe @F4elipe
Este es el setlist del #RPUK 430 Aniversrio 3 (240517)
- OASIS – THE SHOCK OF THE LIGHTNING
- THE ROLLING STONES – STREET FIGHTING MAN
- THE CLASH – POLICE & THIEVES
- SEX PISTOLS – PRETTY VACANT
- THE STONE ROSES – I AM THE RESURRECTION
- KASABIAN – YOU’RE IN LOVE WITH A PSYCHO
- MARINA & THE DIAMONDS – MOWGLI’S ROAD
- THE STRUTS – DIRTY SEXY MONEY
- T-REX – RIDE A WHITE SWAN
- THE CHEMICAL BROTHERS – THE GOLDEN PATH
- TEMPLES – STRANGE OR BE FORGOTTEN
- THE VRYLL SOCIETY – SELF REALIZATION
BONUS TRACK ANIVERSARIO 3 RPUK
- DAN CROLL – ONE OF US lpl
- BIFFY CLYRO – FLAMMABLE glasgow
- PINS – ALL HAIL mcr
- GORILLAZ – THE APPRENTICE ldn
- RIDE – ALL I WANT oxford
- TREEBOY & ARC – AUSTERE Leeds
- THE SHERLOCKS – HEART OF GOLD bolton
- PARIS YOUTH FOUNDATION – LOST CAUSE lpl
- THE AMAZONS – LITTLE SOMETHING reading
- CATFISH & THE BOTTLEMEN – SOUNDCHECK llandudno
- GENERAL FIASCO – EVER SO SHY belfast
- CABBAGE – UBER CAPITALIST DEATH TRADE mcr
- BNQT – RESTART ff + travis + midlake + grandaddy
- THE CHARLATANS – PLASTIC MACHINERY feat Johnny Marr
- JOHNNY MARR – NEW TOWN VELOCITY mcr
- DESPERATE JOURNALIST – BE KIND ldn
- GRAHAM COXON – STANDING ON MY OWN AGAIN
- JAMIE T – ZOMBIE Wimbledon
- PEACE – LOST ON ME Worcester
- BLOSSOMS – AT MOST A KISS mcr
- TEMPLES – KEEP IN THE DARK Kettering
- THE CORAL – CHASING THE TAIL OF A DREAM lpl
- DECLAN McKENNA – BRAZIL cheshunt al norte de londres
- KING KRULE – EASY, EASY
- FRANK TURNER – I STILL BELIEVE reg de hampshire
- GOLDFRAPP – ANYMORE rmx joe goddard
- NEW ORDER – PEOPLE ON THE HIGH LINE purple disco machine rmx
- FICKLE FRIENDS – CRY BABY brighton
- JAMES TW – EX warwick
- KATE TEMPEST – BAD PLACE FOR A GOOD TIME south east London