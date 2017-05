#RPStars y los discos de 1997

Setlist #RPStars (220517) PORTISHEAD – ALL MINE PORTISHEAD – OVER THE CHEMICAL BROTHERS – BLOCK ROCKIN’ BEATS THE CHEMICAL BROTHERS – ELEKTROBANK THE CHEMICAL BROTHERS – SETTING SUN BJORK – BACHELORETTE BJORK – ALL IS FULL OF LOVE BJORK – HUNTER BLUR – BEETLEBUM BLUR – SONG 2 BLUR – ON YOUR OWN