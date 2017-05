Noel Gallagher dijo algo que llegará dolorosamente al corazón de muchos fanáticos del brit-pop: No le gusta el clásico “Wonderwall”.

En conversación con Absolute Radio, el inglés dijo que esa canción “se ha convertido en un hit a nivel mundial y me detendrán en cualquier parte del mundo, en una ciudad de cualquier nombre, en donde la gente cantará ‘Wonderwall’. No me gusta esa canción en particular”.

La que sí le gusta es “Cigarrettes and Alcohol”, la que considera “una canción muy superior”.

Y no fue lo único que dijo, ya que aseguró que el álbum debut de Oasis -Definitely Maybe- es mejor que (What’s the Story) Morning Glory: “Todavía no entiendo como Morning Glory vendió más de 20 millones y Definitely Maybe solo cinco o seis”.