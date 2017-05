Matt Bellamy, líder de Muse, aseguró que lanzarán una reedición de los primeros discos de Muse, material que sería acompañado por demos y canciones inéditas.

Un usuario le preguntó cuántas canciones “sin escuchar” estarían en este trabajo llamado Origin of Muse, a lo que Bellamy contestó que él prefiere llamarlos “primeros demos terribles” y que tiene algunos.

I prefer the term 'terrible early demos' not songs haha. A few https://t.co/FNfiI8txaf — Matt Bellamy (@MattBellamy) May 22, 2017

¿Qué contendría esta reedición? Los primeros dos discos: Showbiz y Origin of Symmetry “más demos, cosas raras, etcétera”, según respondió el propio músico, lo que sería como una “autobiografía de música”.

Yeah. First two albums plus early demos and rare stuff etc. A kind of autobiography of music. https://t.co/gFat2ZtKvJ — Matt Bellamy (@MattBellamy) May 22, 2017

Aprovechando que estaba respondiendo a consultas, otra fanática preguntó si daría alguna pista sobre lo que tocarían en el festival de Reading & Leeds, a lo que Bellamy indicó que quiza -y solo quizá- podría ser un show “por pedidos”.