like Tweet tweet &description=Mira el video oficial de “Dos”, el nuevo single de We Are The Grand junto a Francisca Valenzuela" data-pin-color="red"> pin it

Mira el video oficial de “Dos”, el nuevo single de We Are The Grand junto a Francisca Valenzuela

We Are The Grand compartió el video animado de “Dos”, su nuevo single junto a Francisca Valenzuela. Revísalo aquí.