La voz de The 1975, Matt Healy, habló nuevamente sobre su discurso en los Brit Awards, lugar en donde llamó a los jóvenes a no “quedarse sin hacer nada”.

“Bueno, todo eso de ‘no me importa un carajo’ nunca ha ido mucho conmigo. Es debido a que el indie es la escena musical más odiada, una escena en donde pretendes que no te importa nada para no ser juzgado en lo malo que eres como músico… pero los tiempos han avanzado”, dijo a The Times.

Luego añadió que “soy un privilegiado chico de clase media de Macclesfield. No puedo pretender ser lo que no soy”.

La semana pasada Healy también fue noticia al hablar en contra del atentado en Manchester: “Estoy aburrido del nacionalismo y estoy aburrido del racismo. Se terminó. Nacionalismo, religión y todas esas cosas retrógradas, se terminaron. No podemos seguir de la forma en la que hemos ido”.