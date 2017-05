Liam Gallagher no es solo odio e ironía (?), sino que también demostró ser un padre con una mente bastante abierta, sobre todo después de saber que su hijo utilizó una polera de Blur –banda con la que mantiene una eterna rivalidad– para una sesión de fotos.

En conversación con NME, el músico dijo que Lennon -el nombre de su retoño- es “un chico con buena apariencia, eso lo sacó de su papá” y que “todos caen en errores de la moda, estoy seguro que aquel fue el primero”.

“Él no dijo nada. Él no me contó. Mi otro hijo me contó. Él dijo ‘papá, ¿de qué demonios se trata esto?’ y le dije ‘no lo sé, moda, ¿no?’. Creo que podría ser peor“, sentenció.