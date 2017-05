pin it

Liam Gallagher reveló que en su próximo disco, el primero solista de su carrera, trabajó junto a Greg Kurstin.

¿Y quién es Kurstin? Un productor y compositor que ha co-escrito famosas canciones de Adele, algo que llegó a compensar lo “limitado” del ex-Oasis. Y atentos, que fue él mismo el que se llamó de esa forma en entrevista con la revista ES.

“Es lo que es, amigo. Yo no escribí ‘Live Forever’, pero tan pronto como la canté, la hice mía. Me clasifico a mi mismo como un cantante de rock ‘n’ roll que escribe una tonada rara una y otra vez. Eso es lo que es. No voy a salir diciendo que soy Bob Dylan“, dijo Liam.

Luego añadió que “lo ideal es que lo hagas tu mismo, pero no puedo escribir esas malditas grandes canciones. Soy limitado. Mis versos están ahí, solo que no puedo hacer la siguiente parte”.

Kurstin también ha co-escrito canciones con Sia, Beck y Lily Allen, aunque algunos reportes sumarían el nombre de Paul McCartney a esa lista con su próximo disco.