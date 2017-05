Pasó piola durante años: La perturbadora historia detrás del tema “El apagón” de Yuri

“El apagón” es una de las canciones más famosas de la artista mexicana Yuri. Por años ha sido parte de cuánta celebración familiar conocemos, convirtiéndose en un clásico de matrimonios y fiestas de año nuevo, sin que nunca le hayamos puesto atención a su perturbadora historia.

El tema narra un cuento terrible, pero que pasa inadvertido porque es relatado sobre una melodía pegajosa, como si fuera algo gracioso.

La canción comienza así:

Iba sola por la calle

Cuando vino de pronto un apagón

Vale más que yo me calle

La aventura que a mí me sucedió

Me tomaron por el talle

Me llevaron al cubo de un Zaguán

Y en aquella oscura calle

Ay, que me sucedió.

Con el apagón, qué cosas suceden

Qué cosas suceden, con el apagón

Con el apagón, qué cosas suceden

Qué cosas suceden, con el apagón

El tema describe cómo una mujer iba sola por una calle oscura, alguien la sujeta contra su voluntad y la arrincona para abusar de ella.

Y continúa:

Me quedé muy quietecita

En aquella terrible oscuridad

Y una mano, ay ligerita

Me palpó con confianza y libertad

Si el peligro estaba arriba

Acá abajo la cosa andaba peor

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay!… Qué me sucedió

Claramente la canción está narrando la historia de una mujer que fue atacada sexualmente.

Pero el final es aún peor:

Y sin ver al enemigo

En aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo,

El sombrero y qué barbaridad

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay! Era mi papá

La canción no sólo se trata de una mujer contando cómo fue desvestida y abusada sexualmente, sino que además el atacante era su propio padre, es busca de una víctima cualquiera, pero que se topó con su hija sin darse cuenta, consigna el sitio Vix.

“El apagón” es en realidad una apología al abuso y violación, y lo peor es que lo narra como si se tratara de un accidente gracioso. Y es una forma más de normalizar la violencia de género.

c13,espectaculos,ned

alonso.aranda

la-perturbadora-historia-del-tema-el-apagon-de-yuri-a-la-que-nunca-pusiste-atencion