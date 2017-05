pin it

Todos nos hemos acercado de forma diferente a “Star Wars”, ya sea por amor u odio. Pero aquellos que tuvieron la fortuna de entrar un 25 de mayo de 1977 a un cine y ver por primera vez un mundo que se desarrollaba en una galaxia muy lejana, sin duda que tuvieron un antes y un después en sus vidas.

Cómo entras a la cabeza de alguien y le muestras lugares impensados, que son parte de una guerra entre dos potencias que enfrentan lo bueno y lo malo, entre un Imperio hambriento de poder y los rebeldes que evitan la conquista a toda costa… OH, WAIT… En fin. Pero, ¿cuál es la clave de la Guerra de las Galaxias” para ser tan exitosa? ¿Qué habría pasado si nadie hubiera dado una por George Lucas y su loca idea?

Esa es una respuesta que puede dar cada uno, o que quizás aún ninguno de nosotros encuentra: Es como debatir cuál es la línea que va siguiendo la historia, que va por una teleserie venezolana y toda la acción que merece una buena película sobre guerra.

“Star Wars” no llegó a ser un simple éxito de taquilla: Se transformó en un culto, en inspiración para la moda, cultura pop. Y aunque no hayas visto ninguno de los Episodios, igual has tenido un contacto con algo relacionado a la saga. Vives de Darth Vader, Luke Skywalker y la Princesa Leia; se toman las portadas de revistas como Vanity Fair e incluso las pasarelas del NY Fashion Week, las cajas de juguetes de miles de niños… O incluso contactos con Sebastián Piñera (?!) En fin, esa es harina de otro costal