Queens of the Stone Age anunció recientemente que darán sus primeros conciertos después de un par de años, tiempo en el que aprovecharon de trabajar en su nuevo álbum.

El músico le tiene una gran fe a este trabajo, el primero lanzado desde …Like Clockwork del 2013, llegando al punto de decir que “apostaba su vida” a él.

Según publicó Diffuser, Homme dijo que “al final del día, esta es solo una forma musical de explicar una vida. Entonces, el disco más importante es aquel en el que estoy trabajando. Por falta de un mejor término, apuesto mi vida en él”.

“Si no arriesgas algo, no obtendrás nada. No me quiero copiar a mi mismo, quiero tomar la oportunidad. De esa forma siempre se mantiene emocionante“, sentenció.