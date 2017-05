A comienzos de mes se supo que Jonny Greenwood, uno de las mentes creativas de Radiohead, sería el compositor de la banda sonora de You Were Never Really Here, cinta dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Joaquin Phoenix.

Esta cinta se presentó en el Festival de Cine de Cannes, estreno junto al cual se liberó una parte de una las canciones compuestas por Greenwood.

En este film, Phoenix interpreta a un veterano de guerra que intenta salvar a una pequeña niña del tráfico sexual, pero sus planes cambian completamente cuando algo ocurre.

Esta no es la primera vez que el músico inglés compone la música de una película, algo que ya hizo para Paul Thomas Anderson en There Will Be Blood, The Master y también Inherent Vice.