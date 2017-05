pin it

Harry Styles estableció un nuevo récord para el mejor debut de un artista masculino británico por la venta de su álbum debut.

Este disco llegó al tope de la lista Billboard 200 al vender más de 230.000 copias de su trabajo homónimo.

Este logro lo comparte con su ex-compañero de banda Zayn Malik junto a su álbum Mind of Mine, también superando a lo hecho por Sam Smith junto a In the Lonely Hour.

Tal como señala Billboard, Styles se une a los ex Beatles John Lennon, George Harrison y Paul McCartney y a las ex Destiny’s Child Beyoncé y LeToya Luckett como los únicos artistas que obtuvieron un #1 al salir de bandas y transformarse en solistas.

Entre los otros 10 artistas que encabezan la cima del listado están Zac Brown, Paramore, Machine Gun Kelly, Kendrick Lmar, Chris Stapleton, Drake, Ed Sheeran y Bruno Mars.