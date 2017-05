La norteamericana Halsey alzó la voz por la etiqueta que tiene de “estrella pop” cuando ella se considera una “artista alternativa”.

Para evidenciar esto, la neoyorquina ocupó a Kendrick Lamar de ejemplo: “Ha hecho colabroaciones con Maroon 5, con Taylor Swift y con Sia. Esas son más colaboraciones pop de las que yo he hecho, (pero) nadie lo ha llamado una estrella pop”.

“A mi me llaman así, a pesar de que inherentemente soy una artista alternativa. No sé si es una cosa de ser hombre, no sé si es algo por ser ‘urbano’, no sé lo que es, pero si eres una mujer artista alternativa y haces algo que esté mínimamente inclinado al pop, te condenan“, añadió en charla con The Zach Sang Show.

Luego nombró a Lady Gaga como una de las cantantes que también sufren de esta nominación: “Lo que tiene que hacer para mantener su credibilidad como artista de la contracultura es enfermo. Si ella hace algo que sea un poco muy pop, la gente dirá cosas como ‘se vendió, ella es una artista pop'”.

“Kendrick Lamar puede tener a Taylor Swift en una canción y nadie lo llama ‘estrella pop’, ¡pero Lady Gaga tiene que usar carne cruda!”, finalizó Halsey recordando aquel famoso vestido.