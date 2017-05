pin it

like

Guns N’ Roses se sumó a otras banda y artistas como Incubus, Cage the Elephant o Ryan Adams en el homenaje a Chris Cornell, para lo cual interpretaron una de las canciones más conocidas de Soundgarden: “Black Hole Sun”.

Esto ocurrió en el Slane Concert, evento que se realiza en Irlanda y que tuvo a la banda de Axl Rose como uno de sus principales números.

Este track incluso fue transmitido por la página oficial de la banda en Facebook.

Pero no fue lo único de Cornell que mostraron en el Reino Unido, ya que también interpretaron “You Know My Name” de su carrera solista.