Gal Gadot, actriz que interpreta a Wonder Woman en una de las cintas más esperadas del año, confesó que casi deja su carrera tras realizar la audición para aquel papel.

“Recibí un llamado de Zack Snyder, que quería que hiciera una audición para este papel secreto. Hice la audición. Me fue genial. Volví a Israel para grabar una película y no sabía si quería continuar actuando después de eso“, indicó a Jimmy Fallon en su programa.

“Estoy en Israel y ellos me dicen que quieren hacer otra prueba de cámara, y otra más, otro casi-casi. ‘¿Por qué me hacen estas pruebas? ¿Para qué es el papel?’ y mi agente dice ‘¿no te lo dijeron?’. Zack me llama y me dice ‘no sé si tienen a este personaje en Israel, si ella es grande o no, pero ¿has escuchado alguna vez de Wonder Woman?’. Ahí dije ‘Wonder Woman, estaré ahí, sí'”.

Las cosas que la llevaron a pensar en dejar la actuación no fueron solo las de aquel papel, sino que también lo difícil de la profesión: “El rechazo es duro. Tuve muchos ‘casi’ y otras pruebas de cámara que casi eran mías. Entonces otra y otra más. Le decía a mi esposo que no estaba segura cuánto más aguantaría”.

Afortunadamente, las cosas fueron bien y terminaron en una cinta que fue alabada por la gente que ya tuvo la oportunidad de verla… y tu puedes ser uno de ellos participando por entradas dobles para la avant premiere entrando aquí.