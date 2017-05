pin it

Dan Auerbach lanzó un nuevo disco solista como sucesor de Keep It Hid del 2009, el que fue titulado como Waiting on a Song.

Si bien el disco del líder de The Black Keys sale oficialmente el 2 de junio, este ya fue compartido vía streaming por NPR.

Este trabajo se grabó en el Easy Eye Sound Studio de Nashville, en donde trabajó con veteranos del country como John Prine y David “Fergie” Ferguson, siendo este último un gran colaborador de Johnny Cash.

De las más de 60 canciones que trabajó, fueron 10 las que pasaron el corte, entre las que se encuentra “Shine on Me” junto a Mark Knopfler y “Malibu Man”, canción en homenaje a Rick Rubin.

Escúchalo aquí: