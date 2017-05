El lunes 22 de mayo Eva Hicks se encontraba realizando compras en el supermercado Walmart de Betonville, en Arkansas (Estados Unidos), lugar donde actualmente reside. Cuando se encontraba en el pasillo de las medicinas, Hicks le pidió permiso a otra clienta para poder tomar el remedio que necesitaba de la estantería.

En ese momento la mujer aludida reaccionó de forma violenta y le reprochó su condición de extranjera. “Vuélvete a México” se le escucha decir a la mujer en la grabación que Hicks logró registrar y que compartió en su cuenta de Facebook, consiga el portal Huffington Post.

La mujer no se detuvo y continuó insultando a Hicks: “Vete. Vuelve a dónde quiera que seas”. Frente a la irracional actitud, Hicks le pidió que no fuera maleducada. “Estás en América. Este no es tu país y no los queremos aquí”, insistió la señora. Al ver el triste espectáculo, una tercera persona salió en defensa de Hicks.

“Nunca en mi vida pensé que algo así podría ocurrirme. A mí. En un simple viaje al supermercado después de un duro día de trabajo”, escribió la afectada en su cuenta de Facebook. Tras compartir el video del incidente, este ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones y ha sido compartido por más de 270 mil personas. “Amo este país y me voy a quedar”, señaló Hicks en el post.

En Twitter, el video fue difundido por el periodista y escritor Shaun King, quien interpeló a la cadena de supermercados Walmart para que no permitan la entrada de esta señora nunca más a alguna de sus tiendas.

King también manifestó su molestia por los insultos que la señora emprendió contra una mujer de color que salió en defensa de Hicks, a la cual llamó “nigger”, término utilizado de forma despectiva para referirse a las personas de raza negra.

Tras la difusión del vídeo fuentes de la cadena Walmart confirmaron al sitio Fusion que que los hechos efectivamente habían ocurrido en uno de sus supermercados y que “estaban orgullosos” de la actuación del encargado de la tienda, que invitó a la agresora a abandonar el local. “Valoramos y respetamos a cualquier persona que visita nuestras tiendas”, señalaron en un comunicado. Y añadieron: “No toleramos el lenguaje o el comportamiento de este cliente”.

Acá puedes ver el ataque xenófobo.

