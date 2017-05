Una de las escenas más adoradas por los fanáticos de Star Wars es una que ocurre en el “Episodio IV: Una nueva esperanza”, justo cuando un stormtrooper se golpea la cabeza a salir por una de las puertas de la estación espacial.

Y es que por muchos años la identidad del actor que protagonizó el “mega fail” permaneció en el anonimato. Sin embargo, The Hollywood Reporter lo entrevistó. Se trata de Laurie Goode, un actor británico que trabajó durante años en pequeños roles en películas y series de televisión.

Hasta el día de hoy, Goode no entiende cómo esa escena logró quedar en la versión definitiva de la cinta, pues segura que aquel día hicieron varias tomas del mismo momento. En relación a por qué protagonizó el error, el actor explicó que justo ese día se sentía bastante enfermo.

“El segundo día de rodaje me puse mal del estómago. Para media mañana ya había visitado el baño tres o cuatro veces. Poco después de vestirme de nuevo para rodar tuve ganas de ir otra vez, pero ya estaba en mitad de la escena. Cuando me puse a trotar, me dio un calambre en el estómago, me distraje y me di con la puerta”, señaló.

En esa línea, agregó que “no iba muy rápido y llevaba el casco así que fue como un tropezón sin importancia. Como nadie gritó ¡Corten! supuse que la toma no era lo bastante general como para haber salido dentro del plano. Pensé que la escena nunca pasaría de la mesa de edición”, de acuerdo consigna Gizmodo.

Sin embargo, ¿Por qué nunca dijo esto antes? Resulta que en 2006 el actor asistió a una convención de Star Wars y le dijo a uno de los organizadores que él era el stormtrooper en cuestión. No obstante, este le dijo que habían otros dos actores que afirmaban lo mismo. Como Goode no tiene otras pruebas más que su voz, decidió no divulgar tanto el tema.

Pese a que aún no hay claridad respecto a la identidad del protagonista del error, lo cierto es que ya existen campañas en Internet para aclarar definitivamente este misterio.

