El famoso dilema del árbol que te dirá qué tipo de personalidad tienes

En la vida constantemente debemos tomar decisiones. En general, el día entero estamos tomando una elección tras otra, desde cosas irrelevantes a eventos trascendentales para nuestra existencia. Y nuestra personalidad determina esas decisiones.

A continuación te dejamos una imagen, en la que deberás elegir uno de los cuatro personajes, por supuesto, con el que más te identificas, lo que te revelará qué tipo de personalidad tienes, consigna La Voz del Muro.

Hombre 1:

Eres una persona que acepta las cosas tal y como vienen. No es que te rindas fácilmente, simplemente es que has aceptado que no puedes hacer nada para cambiar las cosas y lo asumes. Evitas las discusiones siempre que puedes, sobretodo por que prefieres la tranquilidad. Tampoco te gusta el desorden ni los ruidos fuertes. Normalmente eres un ser honesto y amable.

Hombre 2:

Eres una persona impulsiva. En ocasiones tomas decisiones rápidas y precipitadas y eso puede traer malas consecuencias. No te tomas tiempo para analizar las situaciones detenidamente y te cuesta vislumbrar los pros y contras a medio o largo plazo. Mucha gente piensa que eres terco, pero esto se debe a la dureza de tu carácter.

Hombre 3:

Eres un hombre impulsivo que va directamente a la conclusión de las cosas. Nunca te das por vencido y siempre intentas hacer valer tus derechos. Los negocios se te dan bien y puedes llegar muy lejos en ese mundo. Tienes un don natural para planear estrategias y llevarlas a cabo.

Hombre 4:

Eres un auténtico rebelde. Eres capaz incluso de ir contra tus propias ideas, solo para probar hasta donde puede llegar la otra persona. Para ti todo es una forma de jugar y de divertirte. Solo se vive una vez y quieres aprovecharlo al máximo. Llevas en la sangre el ser un revolucionario y eso nadie lo puede cambiar.



