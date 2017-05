En 1987, Cecilia Bolocco tenía 21 años y estaba en Singapur, participando del Miss Universo de ese año esperando estar entre las mejores. ¿Habrá tenido en mente quedar entre las cuatro más bellas mujeres del mundo ese año? ¿Se imaginó ser ganadora de tan majestuoso evento?

Pero a 30 años de este momento (sí, ese que ven una y otra vez aquí arriba), ¿qué hace que Cecilia Bolocco siga siendo parte del imperio del mundo pop nacional?

MÁS ALLÁ DE ESTAR A LA MODA

Antes de que viajara a conseguir su reino, venía hace mucho cautivando a algunos medios por su 1,67 y gracia ante las cámaras. En especial por su estilo y amor por la moda. Todo eso, finalmente la ha llevado a ser hoy diseñadora de vestuario y creando su línea Apology para una conocida marca de retail (ya, Falabella, punto).

DESPERTAR SIEMPRE COMO UNA REINA

Obvio, siempre con la corona, como debe ser. Acá por ejemplo, Cecilia pide su pan con palta y marraqueta fresca para el desayuno; como se lo merece.

LA EDAD NO PASA EN VANO

¡Obvio que no! Cecilia siguió siendo esa Wonder Woman que no se quedó sólo con el título de belleza, sino que fue por más y eso la ha llevado a dar incluso charlas en diferentes empresas, para contar su experiencia de crecimiento en el medio. No es sólo ser una cara bonita, nunca.

GRANDES ÉXITOS: EDICIÓN “VIVA EL LUNES”

Pero cómo olvidarlo: Por allá en los 90′ Cecilia fue parte de uno de los programas más vistos de la televisión chilena, les guste o no. Ella ponía el encanto y obviamente el orden. Tenia el poder incluso para que Emmanuel le cantara al oído.

UNA REINA ASUME SUS ERRORES

En medio de su regreso, ya siendo Miss Universo, se dio una trama que aún está en el recuerdo de muchos: El día en que mandó a los universitarios a que se remitieran a cumplir sus responsabilidades, como ir a estudiar. “Yo me arrepiento de muchas cosas y sin lugar a dudas que me arrepiento de una actitud que adopté al comienzo y sobre todo gratificada en esa frase, de mucha arrogancia”, dijo como mea culpa-

GRANDES ÉXITOS: EDICIÓN “MORELIA”

O sea, ¿estar en una teleserie mexicana? ¿En los 90′? ¿Y ser la MALA? Ese fue un lujo de Cecilia, obvio. Quién no la vio en MEGAVISIÓN como Karina Lafontaine de Montero, con un pelo de maravilla y sin miedo de asumir de que había matado a un hombre.

UNA REINA SIEMPRE SERÁ LA MEJOR

Michael Young y Carlos Menem. Ambos se casaron con la Miss Universo pero no termino del nada bien. ¡Qué nadie venga a criticarla! Adiós. Ni ahí con hablar de Kike Morandé ni ninguna de sus parejas. Todo se supera, y si Cecilia, una de las mujeres más bellas del mundo lo puede hacer, ¿cómo una no va a seguir adelante después de cada pelagato que se le cruza?

SIN MIEDO A NADA

Ni sin culpa. Nada acá de “bendecir” la comida como Kenita Larrín ni culpándose por excederse a la hora de almuerzo. Disfrute el fin de semana como Cecilia, con un quequito casero… Después nos preocupamos de la dieta y de la subida del azúcar (?)

GRANDES ÉXITOS: EDICIÓN “BETTY LA FEA”

Acá hay que detenerse. “Yo soy Betty la fea” fue ganadora de un Récord Guinness por ser la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Esta telenovela colombiana se estrenó a fines de 1999 y terminó en 2001… Acá llegó… Cortada (y lo supe cuando la vi completa en Netflix el año pasado). Bueno, ser parte de un boom así tiene sus ventajas, ¿o acaso no recuerdan los sabios consejos de Cecilia a Betty? Porque no sale sólo en un capítulo… NO NO NO.

SIEMPRE IRRADIANDO FELICIDAD

Porque a pesar de todos sus bajos en el mundo manejado por Cupido, encontró a su verdadero amor y cumplió su gran sueño de toda la vida (que ella misma ha dicho que es así): Ser mamá. Máximo ya tiene 13 años y eso, además de hacernos ver lo viejos que estamos, nos demuestra que Cecilia tiene el mismo encanto que cualquier mujer, y eso es una de las cosas más lindas que puede demostrar, y lo que también a logrado tenerla en la mente de todos nosotros a 30 años del hito mundial.