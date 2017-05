Ariana Grande era la artista que se estaba presentando en el Manchester Arena previo al ataque terrorista que terminó con 22 muertos, tras lo cual solo se había expresado a través de un corto tuit.

Allí, la cantante escribió: “Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, estoy muy muy arrepentida. No tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

