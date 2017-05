pin it

Star Wars: A New Hope (o Una Nueva Esperanza, como se tituló en Latinoamérica) cumplió 40 años desde el día que fue estrenada, el 25 de mayo de 1977.

Aquel día, la obra de George Lucas se proyectó por primera vez en Estados Unidos, sin tener conocimiento sobre la importante saga a la que había dado vida, franquicia que este año estrenará su octava cinta -dentro de la historia central- y que ya cuenta con su nombre en cada plataforma posible, comenzando en libros y comics para terminar en videojuegos y merchandising.

Cumplir cuatro décadas no es menor, considerando todas las generaciones por las que ha atravesado, cuyas infancias se encontraron con las aventuras de Luke Skywalker, Anakin Skywalker y ahora de Rey… ¿Skywalker? Tendremos que esperar hasta el 15 de diciembre -fecha de estreno de The Last Jedi- para conocer el origen de la actual protagonista…

…pero eso es adelantarnos mucho, ya que todavía queda terreno por explorar respecto de las películas ya publicadas.

Aquí van 40 datos, anécdotas y curiosidades sobre Star Wars, aunque claramente faltarán. Aquello es parte de la belleza de este universo salido de la cabeza de Lucas.

1.- En su día de estreno, solo 32 salas de cine exhibieron Star Wars: A New Hope…

2.- …mientras que la última, The Force Awakens, llegó a más de 30.000 salas a nivel mundial.

3.- Uno de los personajes más queridos de la serie, R2-D2, originalmente iba a hablar un inglés lleno de insultos. Esto luego se cambió a su tradicional lenguaje (?), aunque las reacciones de C3P0 a sus dichos hacen pensar que los insultos se mantuvieron.

4.- De todas las películas de Star Wars, la única nominada a un Oscar por “Mejor película” fue la primera: A New Hope. En aquella edición de los premios, George Lucas también fue nominado como mejor director…

5.- …pero en ambas categorías perdieron ante Annie Hall de Woody Allen.

6.- George Lucas había pensado en seguir el mismo camino que Stanley Kubrick con 2001: Space Oddysey: Utilizar música compuesta previamente… pero esta idea estuvo viva solo hasta que conoció a John Williams, quien compuso la banda sonora original.

7.- Darth Vader, antagonista principal de la saga, aparece solo durante 12 minutos en la primera película. DOCE MINUTOS.

8.- George Lucas es fanático de las películas de Akira Kurosawa, director del que robó se inspiró para crear a R2D2 y C3P0 a partir de dos personajes de La fortaleza escondida: Tahei y Matashichi.

9.- Diversos fanáticos han hecho el cálculo del número total de muertos en esta cinta: 2.002.795.192. Es decir, casi un tercio de la población mundial actual.

10.- Para los fanáticos de los detalles técnicos, Star Wars: A New Hope fue la primera película proyectada junto al sistema de sonido Dolby Stereo.

11.- Peeeeeeeeeeeero A New Hope no es todo en este universo y hay otros datos. Por ejemplo, el sonido de los TIE Fighters es una mezcla de gritos de elefante y autos sobre suelo mojado.

12.- Muchos de los edificios que aparecen en las escenas de Tatooine siguen existiendo en el desierto de Túnez hasta estos días:

13.- Luke Skywalker casi -C A S I- es llamado Luke Starkiller.

14.- Dos de Yoda: La primera es que originalmente se había planeado que fuera interpretado por un mono.

Sí, ese mono.

15.- Y la segunda: Nunca se dice a que raza pertenece Yoda y, según George Lucas, es algo que nunca se sabrá para que no existan investigaciones ni nada parecido.

16.- ¿Otra raza que no es nombrada en toda la saga? Los ewok. Su nombre recién se dio a conocer gracias al merchandising.

17.- La segunda película -cronológicamente hablando- iba a tener otro nombre: La venganza del Jedi. Este posteriormente se cambió a El retorno del Jedi para no vincularlo a sentimientos negativos. A pesar de ello, alcanzaron a imprimir algunas cosas con el primer título.

18.- Los actores detrás de C3P0 y Jar Jar Binks aparecen sin sus trajes en El ataque de los clones.

19.- ¿Sabías que hay un personaje que habla una lengua sudamericana? Se trata de Greedo, quien habla quéchua.

20.- También aparecen muchos familiares de George Lucas: Katie -su hija-, Amanda -su hermana- y Jett -su hermano-, todos en diferentes papeles.

21.- En una escena del Senado Galáctico se puede ver una delegación de Grebleips del planeta Brodo Asogi, el mismo desde el que llega E.T. a la Tierra.

22.- Darth Vader ha sido interpretado por seis actores: David Prowse, James Earl Jones, Bob Anderson, Sebastian Shaw, Jake Lloyd, y Hayden Christensen.

23.- Samuel L. Jackson aseguró que las palabras “bad motherfucker” están inscritas en su sable laser.

24.- Y sobre el papel de Jackson: Mace Windu. Uno de los que audicionó para ese papel fue ni más ni menos que 2Pac.

25.- Los conocidos Stormtroopers están basados en los Sturmtruppen del ejército alemán.

26.- La frase “Tengo un mal presentimiento sobre esto” aparece en todas las películas.

27.- Harrison Ford, que interpretó al mítico Han Solo, recibió US$10.000 por la primera película.

28.- Otro de los actores de A New Hope, Alec Guinness, no le tenía nada de fe a la película. Por eso mismo miró en menos el 2% de las ganancias que le aseguraba su contrato, lo que finalmente se transformó en casi US$100 millones.

29.- Uno de los primeros borradores de los guiones del El retorno del Jedi terminaba con Luke Skywalker convirtiéndose en el nuevo Darth Vader.

30.- Peter Cushing, que interpretó a Grand Moff Tarkin, nunca usó las botas correspondientes a su traje militar. Le parecían incómodas, por lo que en la edición final nunca le mostraron sus pies con pantuflas.

31.- Qui-Gon Jinn también fue otro de los personajes que utilizó un elemento moderno, pero modificado. En su caso, fue una máquina para depilar que se transformó en un comunicador.

32.- El rodaje de El imperio contraataca se retrasó por culpa de Stanley Kubrick: Un incendio en Elstree Studios lo obligó a ocupar el estudio de Star Wars.

33.- Han Solo es un fanático del juego de cartas Sabacc. Este finalmente salió de la película para convertirse en una realidad de la mano de los fanáticos.

34.- Meryl Streep, Sigourney Weaver, Kim Basinger, Geena Davis, Farrah Fawcett y Jessica Lange audicionaron para el papel de Leia.

35.- Quien finalmente interpretó a la gran Leia fue Carrie Fisher, actriz que nunca se sintió cómoda con su característico peinado. No dijo nada para que no la sacaran.

37.- De todas formas, una película sin Leia pasó por la cabeza de George Lucas, incluyendo también un cambio de género para Luke Skywalker.

38.- Chewbacca le debe mucho a los perros. Su personaje se inspiró en Indiana, mascota de Lucas. Y el nombre viene de “sobaca“, la palabra rusa para “perro”.

39.- En la última cinta estrenada, The Force Awakens, se repiten muchos elementos de las cintas anteriores. Uno de los más llamativos es el papel de BB-8, quien tiene muchas similitudes con R2D2: Esconde información dentro de su cuerpo y es el fiel acompañante del protagonista, entre otros.

40.- Y para terminar una nueva: El sable laser de Rey anteriormente fue propiedad de Anakin Skywalker. Esto fue confirmado por Lucasfilm, aunque no han dicho cuáles son las repercusiones de eso.