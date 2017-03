YouTube tomó la decisión de bloquear videos de la comunidad LGBTI+ al ocupar el Modo Restringido, a pesar de que estos registros no cuenten con material explícito de ningún tipo ni tampoco imágenes violentas.

Según la empresa propiedad de Google, esta función está diseñada para “proteger a los más jóvenes de contenido maduro”, pero también ha hecho que no se puedan ver videos testimoniales de usuarios sobre el tema de la diversidad sexual, como uno de Calum McSwiggan en el que comentaba como fue salir del closet ante su abuela.

Dentro de la música, Tegan & Sara -artistas que vendrán al Lollapalooza Chile 2017- reportaron que sus videos desaparecían al activar este modo, incluyendo uno en el que dicen que “no había nada gay además de nosotras”.

Desde YouTube respondieron con un corto mensaje publicado en Twitter: “Estamos orgullosos de representar las voces LGBTQ+ en nuestra plataforma, son una pieza clave de lo que es YouTube. La intención del Modo Restringido es filtrar el contenido maduro de los pequeños subtemas a los usuarios que quieren una experiencia más limitada“.

Luego añadieron que los “videos LGBTQ están disponibles en el Modo Restringido, pero aquellos que tratan de temas más sensibles no lo están. Lamentamos cualquier confusión que pueda haber causado”. De todas formas, nunca explican lo que llaman “temas más sensibles”.

A message to our community … pic.twitter.com/oHNiiI7CVs — YouTube Creators (@YTCreators) 20 de marzo de 2017

Pero Tegan & Sara no lo dejaron ahí, publicando diversos -e irónicos- tuits en los que hablan de lo “peligrosos” que son sus videos:

If you put @YouTube on restricted mode a bunch of our music videos disappear. I checked myself. LGBTQ people shouldn’t be restricted. SAD! — Tegan and Sara (@teganandsara) 19 de marzo de 2017

Don’t worry though. Our super sexual video about fruits and vegetables (Stop Desire) is still on @YouTube https://t.co/DAK1KNqCUI — Tegan and Sara (@teganandsara) 19 de marzo de 2017

Sadly our U-Turn video also is gone. Nothing gay in it accept us. Our dancing IS pretty bad. Must be why? @youtube is it our dancing? — Tegan and Sara (@teganandsara) 19 de marzo de 2017

Our super gay video for Be With You made it past the censors at @youtube though! Celebrate by watching it! https://t.co/ur8CVDexKh — Tegan and Sara (@teganandsara) 19 de marzo de 2017