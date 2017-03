pin it

We Are The Grand, banda que llegará nuevamente a los escenarios del Festival Lollapalooza Chile, realizará un concierto el próximo 2 de junio en la Cúpula Multiespacio (ex-Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins) para celebrar el éxito de su último álbum: Volver.

Esta presentación fue bautizada como #ElGrandShow y no solo contará con el cuarteto nacional, sino que también con bandas invitadas que serán dadas a conocer en las próximas semanas.

Además, este show servirá de cierre para la gira Al Despertar, la que comenzó en abril del año 2016 en el Teatro Nescafé de las Artes y que los ha llevado a presentarse más de 40 veces en Chile y México.

Luego de esto, We Are The Grand volverá a los estudios para grabar un nuevo álbum, el que verá la luz durante el segundo semestre de este año.

Las entradas para #ElGrandShow se encuentran a la venta por Puntoticket y tendrán un valor de $6.000 en su primera preventa, $8.000 en su segunda parte, a $10.000 la general y $20.000 junto a un Meet & Greet.