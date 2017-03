pin it

like

En una noticia que divide a los fanáticos más acérrimos de la cinta cyber-punk noventera por excelencia, The Matrix volverá a las pantallas grandes, pero en forma de fichas reboot.

¿Qué quiere decir esto? Warner Bros. tomará la historia de Neo, Trinity y compañía, pero cambiará a todo el elenco, director y más. De hecho, uno de los puestos detrás de cámaras estaría a cargo de Zak Penn, quien co-escribió las cintas X2, X-Men: The Last Stand y la historia de The Avengers.

Entre los rumores que están apareciendo y que fueron recopilados por HollywoodReporter, se dice que el protagónico podría caer en manos de Michael B. Jordan.

De las pocas cosas que se saben con seguridad es que las hermanas Wachowski, quienes escribieron y dirigieron la original, no estarán involucradas de ninguna forma con este proyecto, aunque desde Warner Bros. al menos quieren ver un gesto de su parte.