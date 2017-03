17.03.2017

Todo en uno: Kasabian presentó una canción nueva, anunció álbum y el comienzo de su gira

“You’re In Love With A Psycho” es lo nuevo de Kasabian, banda que también anunció un nuevo disco -For Crying Out Loud- para el 28 de abril y el comienzo de su gira por Irlanda e Inglaterra. Escucha el primer adelanto acá.