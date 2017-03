Antes de comenzar esta nota, siempre he querido recomendar que escuchen esta canción cuando Tom DeLonge habla de sus estudios:

Ahora, sí, volviendo a lo que nos convoca, el guitarrista fue nombrado “Investigador del año” por el sitio web y canal de Youtube Open Minds TV, quien recordemos el año pasado dio harto de qué hablar por las conversaciones que tuvo con John Podesta y que aparecieron en Wikileaks.

“Han sido una locura estos años. Hay mucho que no puedo decir pero algo sí. Estoy muy asombrado de ser reconocido por esto pero aún no he terminado. Soy igual que ustedes, pasé 20 años de mi vida despierto leyendo sobre Rosewell, Dulce, Serpo, Churchill, los choques aquí, Nazis construyendo cosas allá. La Antártica, qué hay en Marte, qué hay a la vuelta de la luna, estructuras raras… Lo he hecho todo, lo sé todo“, expresó.

El video completo donde habla al respecto, está acá: