pin it

like

Dos de las cabezas creativas de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood, jugaron con sus propias obras para terminar con un llamativo resultado: una mezcla de 16 minutos.

Este trabajo debutó en el pasado Paris Fashion Week, justo en el momento en el que salía la colección del diseñador Jun Takahashi.

Entre los temas manipulados por Yorke y Greenwood se encuentran “Spectre”, “Glass Eyes”, “Everything In Its Right Place”, “Bloom” y “Motion Picture Soundtrack”.

Pasa a escucharlo por acá: