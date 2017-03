Hace mucho rato que las gemelas Tegan and Sara están dando de qué hablar en el mundo de la música, pero no sólo por su trabajo sino que también por lo que hacen para promover la diversidad sexual y la equidad de género.

Ambas serán parte de Lollapalooza Chile 2017, y antes de eso, Tegan Quin conversó con Rock&Pop sobre su más reciente disco “Love you to death”, el por qué no venían a Chile, y sobre todo, de lo que está pasando alrededor del mundo sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Rock&Pop: 20 años de carrera musical es mucho tiempo, ¿cómo te sientes con todos estos años de carrera?

Tegan Quin (TQ): Depende de donde me tomes. A veces resulta cansador, a veces sobrepasada, otras como si hubiera partido ayer… Pero amo lo que hacemos, tu sabes, es un trabajo pero también es mi hobby, mi pasión, por mucho tiempo fue mi propósito. Amo hacer arte pero al mismo tiempo me gusta el hecho de tener un trabajo. Me encanta conocer el mundo y ser parte de un movimiento que va creciendo, es realmente grande.

R&P: Sí, es genial. Ustedes tienen canciones muy buenas y además, trabajas con tu hermana. ¿Cómo es eso?

TQ: La mayor parte del tiempo es genial, pero obvio que hay momentos en que es algo complicado, pero a veces estás solo y la única persona que tienes para hablar es ella… Somos dos personalidades diferentes que comparten y a veces no hay una “tercera persona” para votar y tomar el lado de una o de la otra. Definitivamente tenemos algunos problemas, pero en estos 20 años nos ha resultado algo bastante bueno, y creo que la mayor parte del tiempo nos llevamos bastante bien.

R&P: ¡Qué bien! Bueno, fueron nominadas hace un tiempo a los premios Juno, felicitaciones, y leí una declaración donde tú y Sara hablan sobre la representación femenina. Cuál crees que es el problema: ¿No somos reconocidas por la industria musical o necesitamos más mujeres en áreas como producción e ingeniería en sonido?

TQ: Bueno, nosotras hicimos esa declaración para iniciar una conversación abierta. Tu sabes, cada año dice algo y sentimos que era nuestro turno de hacerlo porque estábamos nominadas y creemos que tenemos poder en la industria. La carta iba a todos los que la conforman: periodistas, radio programadores, sellos discográficos… Tenemos que hacerlo mejor, mostramos un problema que comienza cuando las mujeres son jóvenes, cuando no tienen las herramientas para ser productoras, o se les dice que no son las que más van a rentar en la industria musical.

O sea, yo soy una artista reconocida y muy exitosa en Canadá, y te digo que cuando encontramos nuestro primer sello -donde todos eran hombres- nos animaron a entrar al estudio y todo, pero por 17 años dimos vuelta el mundo tratando de que la mayor cantidad de gente de nuestra crew fueran mujeres, pero era muy difícil encontrar en ciertos puestos. Pero en este último disco contratamos 15 personas y 11 son mujeres, que están en puestos más altos y son las que más ganan dinero.

Creo que necesitamos esa diversidad de género se refleje en nuestro equipo, y creo que haciendo que en Canadá una vibra femenina musical muy grande. Creo que hay muchas artistas mujeres que no están entre las más vendidas y siguen esperando ser premiadas y reconocidas. Nosotras ganamos nuestro primer Juno hace tres años, y hemos estado haciendo música internacionalmente por 20 años… ¡Somo más exitosas en Estados Unidos que en Canadá! Creo que fuimos miradas en menos por mucho tiempo… Está bien, somos artistas fuertes, pero siento que muchas artistas están siendo miradas en menos y como insisto, este es un problema que tenemos que resolver pronto dentro de la industria para apropiarse, alentarse e incluir a las mujeres, porque creo que es la única manera de cambiar esto, del problema de nuestro crecimiento.

R&P: Me gusta cuando hablas de la igualdad de género, y de hecho es un problema que vemos en todo el mundo, incluso acá en Chile y en Sudamérica. Incluso un ejemplo es Estados Unidos… ¿Qué opinas sobre la marcha de mujeres contra Donald Trump? Sé que son canadienses, pero, qué les deja.

TQ: Creo que es genial. Me encanta que la gente marche alrededor del mundo; estuvimos en Los Angeles donde marchamos con 750 mil personas y fue maravilloso verse envuelto en eso. Espero que la gente se fije realmente en el asunto, tu lo dijiste, hay un problema de homofobia, de sexismo, racismo y clasicismo en el mundo, y lo que pasa en América es un reflejo de lo que ocurre en todo el mundo, y no creo que sea Donald Trump, él es sólo una marioneta, una distracción para que otros vayan los derechos humanos. Creo que eso de la “supremacía blanca” está en ascenso y debemos decir “NO”.

R&P: A propósito, te quiero contar que aquí en Sudamérica, meses atrás, tuvimos una marcha enorme llamada “Ni una menos”, para reivindicar nuestros derechos y enfatizar de que no queremos más mujeres asesinadas por sus parejas…

TQ: Wow… Sí, la violencia…

R&P: Sí, fue un gran movimiento que inició en Argentina, siguió en Chile, México, Colombia… Es realmente fuerte, no me gusta. No sé si sabías algo de esto.

TQ: Sí, sé que está pasando algo porque mi novia es brasileña y hablamos mucho de las políticas en esa parte del mundo, y claro, este no es un tema que sólo pase en América, sino que es en todo el mundo. Creo que las mujeres, cuando nos paramos juntas por algo, y junto a hombres que piensan igual, podemos superar a la gente mala por 10 a 1.

Tenemos que estar juntas, debemos salir adelante todas, hay que insistir en eso, nuestras voces tienen que ser escuchadas y es más grande que solo los derechos LGBTQ, o solo racismo o sexismo: Es cruzar una barrera y decir “esto no está funcionando, esto no está bien”. Como lo he dicho antes: Siempre ha sido un tema en algunas partes del mundo, pero tampoco se habla más sobre los derechos. Mira, no vamos diciendo por la vida “oye, somos mejores que todos: Tratamos bien a las mujeres, tratamos bien a las personas LGBTQ, a las personas de color”, no, no lo hacemos. Tenemos partidos que no entienden nada sobre solidaridad, y ante eso debemos decir “NO”.

R&P: Hablando de LGBTQ, tu y Sara tienen una fundación para ayudarlos y en especial a las mujeres. ¿Cómo va eso?

TQ: Va genial, la verdad es que comenzamos hace poco en 2016, casi a final de año, pero ya tenemos muy buenos partners con nosotros, creo que en los próximos dos meses tendremos más anuncios de otros que se van a sumar, y es realmente emocionante que todo esté funcionando.

Nuestras metas ahora tienen que ver con el cuidado en casa, hemos visto que es algo que realmente afecta a las mujeres debido al crecimiento de ciertos tipos de cáncer. También el generar más cultura y conocimiento entre los médicos sobre las mujeres y niñas LGBTQ… Pero todo eso va a tomar tiempo, dinero para las investigaciones y mucha organización, ojalá tengamos novedades pronto pero por ahora lo primero está enfocarnos en las membresías de socios, los anuncios de las nuevas alianzas, en los liderazgos y mentores para ayudar a los más jóvenes… Necesitamos darle fuerza a este tipo de cosas, así que estamos realmente emocionadas de que se sume más gente a esta aventura. Actualmente hay muchas organizaciones maravillosas que están haciendo un trabajo increíble y eso está genial.

R&P: Hablando de música, en abril vendrán a Lollapalooza Chile. Cuéntanos sobre tus expectativas…

TQ: Estamos realmente emocionadas, hemos tratado hace 10 años de ir a Sudamérica, porque nos decían “ustedes no tienen fans ahí, no podemos conseguirles un promotor para ir hasta allá” y nosotras decíamos “es imposible que eso sea cierto” si mucha gente nos escribía “vengan a Argentina, vengan a Chile, vengan a Brasil”. Estamos muy felices de que al fin esté pasando, porque este es el inicio de una larga relación con Sudamérica, queremos seguir yendo, construyendo relaciones con nuestros fans en ese lugar; sabemos que hay mucha gente joven que es muy progresista y que ama las canciones en inglés, y nosotras podemos llevar nuestro mensaje de esperanza hasta esa parte del mundo.

R&P: Sí, de hecho sus fans acá en Chile querían que tu y Sara tuvieran un sideshow de Lollapalooza…

TQ: Sí, tratamos, pero lamentablemente son varias las bandas que buscan lo mismo y nuestro promotor no lo pudo lograr. Pero vamos a seguir intentando que nuestra banda sea conocida en esa parte del mundo, espero que Lollapalooza ayude y así podamos volver a un show más pequeño, sino lo único que puedo decir es animar a la gente que ame nuestra música, la comparta y hable de nosotros para volver más adelante.

R&P: Así espero. Bueno, ustedes vienen con un nuevo disco, “Love you to death” en el que trabajaron con Greg Kurstin, quien también ha estado con Adele, Sia, Beck, Ellie Goulding… Cómo fue trabajar con él

TQ: Increíble. Fuimos muy afortunadas con una persona tan maravillosa, fue muy inclusivo, ayudó a construir muy bien nuestras ideas. Yo creo que logró captar muy bien el sonido de Tegan and Sara.