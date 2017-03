La confirmación del debut –esperado durante mushosaaaños– de Slowdive en nuestro país llevó a muchas reacciones, siendo una de las más comunes “¿Qué es Slowdive?”.

Y como la ignorancia no tiene nada de malo –a menos que se exprese de forma violenta-, aquí haremos un breve-mínimo-pequeño repaso por lo que es el shoegaze y su importancia.

Nació a fines de los 80, con un montón de muchachos que se influenciaron de diferentes partes: desde la psicodelia de los 70, las guitarras llenas de efectos del naciente rock alternativo y voces que muchas veces parecen simples susurros llenos de ecos.

El lugar en el que se desarrolló más fue en el Reino Unido, desde donde salieron sus exponentes más importantes: Ride, My Bloody Valentine, Swervedriver, Lush y Slowdive, entre otras.

Luego, con el paso de los años, nacieron otros grupos que también tomaron esta estética y sonido: A Place to Bury Strangers, Blonde Redhead o Silversun Pickups (quienes vendrán al Lollapalooza Chile, cof cof) para nombrar algunos, los que se agruparon en lo que se conoció como el nu-gaze.

Pero… ¿cuál estética? Casi ninguna en la ropa, la que era prácticamente la de todos los días, pero sí en la postura sobre el escenario: miradas perdidas, muchas veces hacia el suelo -de ahí el “shoe-gaze” o “mirarse los zapatos”- y no muy conectados con el público… bueno, a ratos sí, pero a través de la música y no del contacto directo.

Como en todo género, también hay pioneros: Cocteau Twins y The Jesus and Mary Chain marcaron algunas de las directrices a seguir, pero no todas. A pesar de aquello, siempre serán considerados un referente en esta área.

A comienzos de los 90, cuando ya este movimiento se estableció, llegó algo conocido como The Scene That Celebrates Itself (La escena que se celebra a sí misma). Fue similar al movimiento grunge en donde todos decían grunge, pero pocos lo podían definir. Un periodo hermoso en donde este ruido llegó a su punto más alto… aunque también llevó a una estrepitosa caída.

Solo en algunos años, no más de los que se cuentan con los dedos de una mano, el shoegaze no murió, pero sí quedó en coma. El nuevo sonido era el brit-pop con bandas como Pulp, Oasis, Blur, Placebo y Suede -entre otros, claro-, el que como toda novedad, acaparó las portadas.

Y no era difícil quitarle ese puesto al shoegaze: el brit-pop era más cercano, hablaba de cosas comunes y relacionadas a la clase trabajadora. Por otro lado, el shoegaze tomaba la voz como un instrumento más, daba mensajes pero algunos totalmente interpretables. Se podía escuchar, disfrutar e incluso bailar, pero no los podías relacionar completamente con tu vida diaria.

El final de Lush producto del suicidio de su baterista en 1996 y la separación de My Bloody Valentine en 1997 le quitaron todo el piso a este sonido, dejándolo como un buen recuerdo y algo que podría haber sido mucho más. Y rápidamente fue enviado al baúl de los recuerdos de la música, siempre con un buen lugar, pero nunca más en posiciones de avanzada.

Pero fueron los mismos irlandeses de My Bloody Valentine los que le dieron un nuevo aire: su disco MBV de 2013 hizo resurgir la escena, seguido todo por el retorno de Ride, Lush, Slowdive y muchas otras bandas más. Los años pasaron, pero la nostalgia y la importancia de su sonido le echaron combustible a un fuego que nunca se extinguió totalmente.

De todas formas, su importancia nunca se puso en duda. Desde ahí surgieron ideas que alimentaron el post-rock y también el mismo rock alternativo que los vio nacer. Es cosa de escuchar a Sigur Rós, Explosions in the Sky, Pantha du Prince, m83, Wild Nothing, DIIV, Mogwai, I Break Horses, The Pains of Being Pure at Heart, Battles, Deerhunter, Radiohead, Yeah Yeah Yeahs, Pia Fraus, toe y muchos, MUCHOS más.

Y aquí estamos, en el 2017, celebrando el futuro debut en nuestro país de una banda que durmió por casi 20 años para renacer con la misma energía que antes.

¿Te dieron ganas de escuchar un poco? Acá una pequeña y hermosa lista con algunos temas que te pueden calmar tu sed de shoegaze o, si no los conoces, dejarte sediento de aquel sonido.