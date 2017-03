Serge Pizzorno de Kasabian confesó: su amor por Radiohead le cambió la vida, en especial después de haber escuchado por primera vez el disco Kid A.

“Amé OK Computer, pero cuando Kid A salió, cambió mi vida“, dijo el músico que ahora está afinando los detalles del próximo álbum de Kasabian.

Luego detalló y dijo que “en aquellos tiempos se filtró por Napster, mi amigo me regaló el CD con ‘Everything In Its Right Place’ y literalmente -estoy hablando de tres días- no escuché nada más, lo analicé, me volví loco“.

Para Pizzorno, ese tema es el mejor que ha escuchado en su vida, añadiendo que “tuvo una gran influencia en mí, en lo que una banda de rock puede llegar a hacer. Lograr un álbum clásico y después salir con ‘nah, ahora vamos a hacer esto otro’, es algo que siempre recuerdo“.

Incluso tuvo tiempo para llenar de flores a Thom Yorke –que, por cierto, se las merece– indicando que “para mí, su voz en la número uno, me llega como Marvin Gaye, de una forma en la que nadie más lo logra. Y amo que eso divida a la gente“.

Y como soñar es gratis, el músico dijo: “Nunca lo he conocido. Solo dios sabe qué hará con nosotros. Espero que algún día él ignore todas las estupideces”.