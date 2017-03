Durante los últimos días, diversos y misteriosos mensajes dejaban ciertas pistas sobre el nuevo trabajo de Lorde. Esto dio paso a muchos rumores sobre la fecha de salida e incluso el nombre de este registro.

Estas dudas fueron resueltas por la propia cantante, quien confirmó que lanzará un single el próximo jueves y que llevará por nombre “Green Light”.

“Estoy muy orgullosa de esta canción. Es muy diferente y algo inesperada. Es compleja, divertida, triste, jovial y te hará BAILAR“, indicó la cantante que llegó a nuestro país como parte de la versión 2014 del Lollapalooza.

Luego añadió que “es el primer capítulo de una historia que les voy a contar, la historia de los últimos dos salvajes y fluorescentes años de mi vida, aquí es donde comenzamos”

Esto será parte del nuevo material de la neozelandesa, el que servirá como sucesor de Pure Heroine del 2013, e irá acompañado de un video musical dirigido por Grant Singer.

i am so overjoyed to finally announce that my first single, GREEN LIGHT, is coming out tomorrow at 8am nz / 2pm nyc 💚💚💚

— Lorde (@lorde) 1 de marzo de 2017