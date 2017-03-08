RPUK 419 (080317)
- FAT WHITE FAMILY – THE WHITEST BOY ON THE BEACH
- ELASTICA – LINE-UP
- MAXIMO PARK – RISK TO EXIST
- BUZZCOCKS – EVER FALLEN IN LOVE
- PETE DOHERTY – KOLLY KIBBER
- THE CLASH – POLICE & THIEVES
- SACRED PAWS – REST
- THE 1975 – LOVING SOMEONE
- RICHARD ASHCROFT – MUSIC IS POWER
- WHITE LIES – HOLD BACK YOUR LOVE
- CAIROBI – SAINT
- TOOTHLESS – SISYPHUS
- STEALING SHEEP – GENEVIEVE
- ALT-J – 3WW
Recuerda que la próxima semana en este programa regalaremos el Yellow Submarine de The Beatles en versión LEGO. Participa aquí.