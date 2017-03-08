FranciscoTapiaRobles

 

RPUK 419 (080317)                                   

  1. FAT WHITE FAMILY – THE WHITEST BOY ON THE BEACH
  2. ELASTICA – LINE-UP
  3. MAXIMO PARK – RISK TO EXIST
  4. BUZZCOCKS – EVER FALLEN IN LOVE
  5. PETE DOHERTY – KOLLY KIBBER
  6. THE CLASH – POLICE & THIEVES
  7. SACRED PAWS – REST
  1. THE 1975 – LOVING SOMEONE 
  2. RICHARD ASHCROFT – MUSIC IS POWER
  3. WHITE LIES – HOLD BACK YOUR LOVE
  4. CAIROBI – SAINT
  5. TOOTHLESS – SISYPHUS
  6. STEALING SHEEP – GENEVIEVE
  7. ALT-J – 3WW

Recuerda que la próxima semana en este programa regalaremos el Yellow Submarine de The Beatles en versión LEGO. Participa aquí.