Jake Bugg, una de las revelaciones más grandes del folk rock de los últimos años, llegará nuevamente a nuestro país para entregar un íntimo concierto el próximo martes 14 de marzo en la Cúpula Multiespacio, ex Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Artista consolidado con solo 23 años, viene a presentar su nuevo álbum On My One, el cual fue escrito totalmente por él mismo, mientras que fue co-producido junto al experimentado Jacknife Lee.

No te puedes perder este increíble show

¿Quieres ir? Puedes comprar tu entrada a través de Ticketek

Recuerda: es una invitación de Rock&Pop y el #PlanMaestroRP!