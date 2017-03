pin it

Rihanna fue condecorada por la Universidad de Harvard como la Humanitaria del Año 2017 por su ayuda en la lucha contra el cáncer mamario y a jóvenes del Caribe para poder estudiar.

Durante su discurso de recepción del premio, Rihanna bromeó de entrada: “Entonces, llegué a Harvard. Nunca pensé que sería capaz de decir eso en mi vida, pero se siente bien“.

“Todo lo que tienes que hacer es ayudar a una persona, esperando nada de vuelta. Para mí, eso es humanitario. Lo que esa pequeña niña que ve aquellos comerciales no sabe es que no necesitas ser rico para ser humanitario, no tienes que ser millonario para ayudar a alguien”, añadió.

Según la cantante nacida en Barbados, tampoco es necesario ser “famoso” o “tener educación universitaria”, sino que “todo parte con tu vecino, tienes que hacer todo lo que puedas para ayudarlo en la forma que lo necesite“.

Acá puedes ver la ceremonia (pero la aparición de Rihanna llega recién en el 1:10:00, así que mejor adelanta):