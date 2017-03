En algo totalmente sin precedentes, Ed Sheeran ubicó 16 canciones dentro del UK Singles Chart, el que solo contempla 20 temas.

“Something Just Like This” de los Chainsmokers junto a Coldplay, “Human” de Rag’N’Bone Man, “Chained to the Rhythm” de Katy Perry y “Big For Your Boots” de Stormzy fueron las únicas que pudieron entrar en este top 20 dominado por el cantante inglés.

Y como si fuese poco, Sheeran también alcanzó el top de la UK Albums Chart con ÷ (Divide), su último disco lanzado el pasado viernes 3 de marzo. O sea, le tomó menos de una semana.

Esto es histórico para un músico inglés, quien se convierte en el primer artista masculino en lograr eso con un disco recién sacado, además de ubicarse tercero dentro de los que más rápido han vendido sus discos, detrás de Adele (800.000 copias del disco 25) y Oasis (696.000 de Be Here Now).

No olvidemos que el inglés llegará por partida doble a nuestro país los próximos 15 y 16 de mayo.