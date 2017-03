Todo partió así: un conductor de un programa de la BBC Radio 1, Greg James, tuiteó en broma un hashtag en tributo a otro realizado el 2012 a Susan Boyle: #susanalbumparty.

El que creó ahora decía #sheeranalbumparty, el que en inglés tiene una connotación sexual si se lee de otra forma.

Al leerlo, los fanáticos de Sheeran –divididos entre los que no entendían la talla y aquellos que no entendían la referencia a Boyle– quedaron sorprendidos y confundidos por este tuit, pensando incluso que el cantante haría una fiesta temática respecto a ÷.

Hasta el momento, el cantante inglés no ha dicho nada de nada sobre el tema.

In honour of #Susanalbumparty, we’re having an impromptu #Sheeranalbumparty. Gonna listen to some of Ed’s album #LOLathon

— Greg James (@gregjames) 15 de marzo de 2017