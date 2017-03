Tilda Swinton se ha ganado un lugar en el Olimpo de Hollywood debido a sus brillantes actuaciones, las que usualmente también contemplan grandes cambios de imagen.

Ahora, para la cinta Suspiria, la actriz se convirtió en una persona muy adulta, ya que interpretará a Madame Blanc, una conocida directora de una escuela de baile de la década de los 70.

Pero esta no es la única vez que ha llevado a cabo un tan drástico cambio de look. Por ejemplo:

Se le puede ver calva y muy delgada en Doctor Strange:

Con una estética andrógina al interpretar al ángel Gabriel en Constantine:

Como una californiana más en Trainwreck

Interpretando a Minister Mason en la cinta checa-coreana de ciencia ficción Snowpiercer

En el Gran Hotel Budapest como Madame D.

Siendo la Bruja Blanca de las Crónicas de Narnia

Como la madre de un asesino de un colegio en We Need to Talk About Kevin

E incluso como una obra de arte viviente (!) en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Suspiria será dirigida por Luca Guadarino, con su fecha de estreno agendada para finales del 2017.