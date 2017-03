pin it

like

Cargando video...

1.- Concentrarse en la ganancia

“En el ambiente económico, es imposible ahorrar hasta volverse rico”, dice el multimillonario Grant Cardone, que a sus 21 años quedó en la quiebra pero hacia sus 30 ya tenía su primer millón.

“Empieza a seguir al dinero, y eso te obligará a controlar tus gastos a la vez que aumentas tus ingresos y ves las oportunidades”, agrega Cardone. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, la mayoría de la gente joven tiene opciones a las que recurrir para obtener ingresos paralelamente al salario de su trabajo.

2.- Desarrolla múltiples fuentes de ingresos

“Tres fuentes de ingreso parece ser la cifra mágica de los que forjaron su propia fortuna”, declara el autor Thomas C. Corley, quien realizó un estudio durante cinco años a millonarios y el origen de sus dineros.

65% de sus sujetos de estudio tiene tres fuentes de ingresos, 45% desarrolló más de cuatro y el 29% posee cinco o más fuentes. Estas pueden provenir del arriendo de bienes raíces, invertir en acciones de la bolsa y ser parte en alguna sociedad de negocios.

3.- Ahorra para invertir, no para ahorrar

“La única razón para ahorrar dinero es para invertirlo: guarda tu dinero en cuentas seguras, sagradas e intocables. Nunca uses estas cuentas para nada, ni siquiera en caso de emergencia. Esto te obligará a lograr el primer paso (aumentar la ganancia)”, asegura Cardone.

La clave para mantenerse alejado de este dinero es automatizar el proceso. De esta manera, el dinero con el que está contribuyendo no pasará frente a sus ojos y aprenderá a vivir sin él.

4.- No te muestres, aparece

Cardone asegura que es más efectivo hacerse conocido por la ética de trabajo que por los lujos que puedes adquirir con tu dinero. “No compré mi primer auto ni mi primer reloj de lujo hasta que mis negocios e inversiones hubieran creado un flujo constante y seguro de ingresos (…) Seguí conduciendo mi viejo Toyota Camry hasta que me convertí en un verdadero millonario”.

5.- Cambia tu mentalidad con respecto al dinero

“Ser rico comienza con que cambies lo que siempre has creído con respecto a hacer dinero”, dice el millonario hecho a sí mismo Steve Siebold.

Al final del día, “el secreto siempre ha sido el mismo: pensar“, enfatiza. Mientras que las masas creen que el hacerse rico es algo fuera de su control, la gente rica sabe que hacer el dinero parte por uno mismo”.

6.- Invierte en ti

“Lee al menos por 30 minutos al día, escucha podcasts relevantes mientras conduces y busca mentores. No necesitas ser un maestro en su campo, es mejor que seas un genio bien curtido capaz de hablar de cualquier tema, ya sea financiero, político o relacionado con los deportes. Consumir conocimientos es obligatorio”, declara Tucker Hughes, millonario desde los 22 años.

7.- Ponte metas, visualízate alcanzándolas

Para lograr el éxito y producir más dinero, es necesario que tengas una meta y que te concentres en alcanzarla. Es decir, debes elaborar un plan específico para conseguirlo.

“El principal motivo por el cual la gente no consigue lo que quiere, es por que no sabe lo que quiere”, asegura el multimillonario Harv Eker.

8.- Acércate a la gente que admiras

Andrew Carnegie se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos gracias a lo que él se refería como “la mente maestra”.

El concepto lo acuñó para referirse a la idea de rodearse de varias mentes talentosas que compartan tu visión para alcanzar los objetivos, porque la unión de varias inteligencias es significativamente más poderosas que una sola.

9.- No vayas por 1 millón, vé por 10 millones

“El error financiero más grande que he cometido no fue pensar lo suficiente”, escribe Cardone. “Te animo a ir por más de un millón, no hay escasez de dinero en este planeta, sólo hay una escasez de gente pensando lo suficientemente grande“.

Fuente: The Independent UK