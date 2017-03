pin it

Ya no sabemos qué hacer. A los anuncios de Slowdive, la posible cita doble de The Who y Guns N’ Roses y otros conciertos, ahora se sumaría un notable retorno: Incubus.

La banda de Brandon Boyd llegaría en septiembre a Latinoamérica como parte del Rock in Rio de Brasil, según comentaron desde el informado sitio Destak.

Tras este show, los californianos seguirían la gira por el resto del continente. Ahí claramente aparece Chile en el horizonte, aunque no hay nada confirmado.

Además de sus clásicos, Incubus traería bajo el brazo su nuevo álbum, el que llevaría un simple título: 8. Sí, ocho.

De este trabajo, ya presentaron “Nimble Bastard”. ¿No la has escuchado? Pasa por acá y prepárate para aquel show.