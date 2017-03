Mon Laferte, artista que sigue sumando fechas del “Amárrame Tour” en nuestro país, publicó un texto a través de Facebook en el que dispara en contra de la prensa amarillista y agradeció el apoyo de los fanáticos.

Al comienzo de su declaración, Laferte dijo: “Después de algunos días de nuestra participación en Viña, recién estoy asimilando lo ocurrido, hoy se me escapó una carcajada así de la nada y me di cuenta que me siento feliz, MUY FELIZ!”.

Recordó que se fue del país hace casi una década, agradeciendo a México que le abrió “las puertas y me ha tratado como su hija“.

“Han sido años de mucho trabajo, pero MUCHO trabajo, he llorado y mucho, también he vivido momentos hermosos, no ha sido nada fácil, pero las cosas cuando cuestan se disfrutan más. Si les contara todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí, tendrían la próxima telenovela lista en la TV”, añadió.

Luego fue el turno de la prensa, sobre quienes realizó una petición: “no hagan caso a la prensa amarilla, hay MUCHOS! Oportunistas y están inventando muchas estupideces para vender noticias, por favor mi gente, NO HAGAN CASO! se los pido por favor, es muy agotador leer tanta tontera, así que mejor me he alejado un poquito de las redes, no quisiera hacerlo porque me encanta leerlos, pero insisto, la prensa amarilla me aburre”.

“Solo puedo agradecer profundamente a mi gente, a quienes me han apoyado siempre, especialmente a mi equipo de trabajo y no sólo al de ahora, a todos los que han sido parte de este equipo. Los invito a todos a no quedarse con este momento, los invito a acompañarnos y seguirme (nos) en este camino, para mí esto recién está empezando“, concluyó.

Revisa el texto completo acá: