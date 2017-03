La danesa MØ llega cargada de una popularidad imbatible en los últimos años, sus canciones y colaboraciones con otros artistas la han puesto en los escenarios más importantes del mundo y será un honor tenerla en nuestro Lollapalooza Chile 2017.

Su puesta en escena y en especial ese himno llamado “Lean On” serán seguramente uno de los momentos inolvidables de esta versión del festival. Hablamos con ella no solo con la excusa de que viene a Chile, sino también para conocerla mejor en éste que es su momento.

R&P: ¿Dónde te encuentras en este momento?

MØ: Estoy en Ginebra, tengo un concierto privado esta noche.

R&P: Quisiera que hablemos primero de tus números en las plataformas musicales, son increíbles, Spotify, YouTube, etc. ¿Cómo te sientes con esa difusión alcanzada?

MØ: Se siente muy bien, obviamente uno se sorprende de cómo la gente reacciona a mi música, como se conectan con ella en cada streaming, es algo increíble. Así lo describiría.

R&P: ¿Cómo van los preparativos del segundo disco?

MØ: Si, aún tengo por grabar. Estoy muy cerca del plazo final para terminar las canciones y luego de eso todo será grabar los últimos detalles y ver lo de la producción y cosas así.

R&P: ¿Hay algo distinto que te gustaría destacar acerca de éste respecto del anterior?

MØ: Creo que suena muy diferente pero al mismo tiempo no siento que sea tan diferente porque creo que lo distinto va en uno, en cómo creces como persona, cuando el tiempo pasa y el mundo a tu alrededor también crece y se desarrolla.

Y eso hace que tu música y tu arte creativo cambien también. Pero es solo música pop filosa, porque siempre me ha gustado hacer una música que tenga personalidad, que lleve a algún lugar. Que golpee o te muerda un poco, yo aún lo siento así cuando estuve componiendo el segundo disco.

R&P: Me gustaría preguntarte acerca de la música de tu país ya que en los últimos años el pop danés se ha tenido un éxito global ¿De qué manera influye en tu música el que seas nórdica?

MØ: Es una buena pregunta, una cosa que me atrevo a decir es que el pop danés estaba ahí cuando yo crecí, y algo que me he dado cuenta que esta música ha tenido desde siempre y que incluso ha estado presente desde hace un par de años es que la música danesa no tiene miedo a ser diferente, te fijas?

Tú lo ves por ejemplo con bandas como Lukas Graham, quien creció en esa sociedad alternativa que existe en Dinamarca llamada Christiania. Él es una persona muy trabajadora y muy fiel a su propuesta. En ese sentido está bien no ser perfectos, está bien hacer cosas distintas con el fin de provocar un cambio. Creo que en Dinamarca somos buenos para eso.

R&P: Hablemos de tus colaboraciones ¿Qué es lo principal que aprendes cuando trabajas con artistas? Por ejemplo con Major Lazer y ahora con Snakehips.

MØ: Creo que es un buen desafío, trabajar con nuevas personas es cuando uno tiene que encontrar una forma o, no sé cómo decirlo, que tu propio sonido se integre al de ellos,

R&P: sabemos que has estado en Brasil anteriormente, te sorprende ser tan popular en Latinoamérica?

MØ: (Risas) Me siento muy agradecida cuando personas de diferentes lugares del mundo me dicen que se conectan con mi música, o les gusta lo que hago y mi postura. Siempre me sorprendo pero también me hace feliz saber que las fronteras territoriales no son una barrera para conectarse con la música o el arte. Eso es muy bueno.