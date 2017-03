Matt Healy, voz de The 1975, aseguró en una entrevista que las aspiraciones de la banda son tan altas que esperan tener su próximo disco a la altura de OK Computer de Radiohead o The Queen Is Dead de The Smiths. Algo piola.

En conversación con el sitio Q, Healy dijo que esto tiene relación con que su próximo trabajo será el tercero, misma cantidad que demoraron los ingleses antes mencionados en sacar sus obras, consideradas ya como clásicos.

“Quiero tener un legado. Quiero que la gente mire para atrás y piense que nuestros discos fueron de los más importantes que una banda lanzó en esta década“, añadió.

¿Crees que puede ser así? El próximo 1 de abril podrás ver a Healy y compañía en el Festival Lollapalooza, en donde tocarán en el Itaú Stage desde las 18:15 horas.