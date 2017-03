Cage The Elephant es un espectáculo en cualquier parte del mundo, y no solo en lo musical. Su líder y vocalista, Matt Shultz, es de los que se suben en cualquier estructura que encuentran y no dudan en lanzarse al público.

Esta será la tercera vez que el norteamericano llegue a los escenarios de Lollapalooza Chile y pudimos conversar con él antes de aquel show, en donde hablamos de su viaje a Inglaterra, su comportamiento en el escenario, su experiencia en el país y de la muerte de David Bowie.

Rock&Pop: Partieron el Kentucky, pero se fueron a Londres después de lanzar su primer disco, ¿qué buscaban allá que no pudiesen encontrar en Estados Unidos?

Matt Shultz: Creo que pensamos en partir a Inglaterra por la gente que allí estaba apareciendo y todo lo que estaba pasando. La música ha funcionado muy bien desde los 60, con grandes conciertos desde antes de la era de internet.

Tiene una gran importancia. Hay una gran población, con una gran influencia, en un área muy pequeña. Es un muy buen lugar para estar. Entonces, cuando se me metió en la cabeza lo de hacer música, pensé que el ir para allá no sería para nada igual a quedarnos acá.

R&P: Matt, eres muy conocido por el tipo de presentación que das sobre el escenario, en donde haces crowdsurfing y te subes en varias partes, ¿qué te lleva a hacer eso?

MS: Es el público. Siempre me he sentido incómodo al estar estático frente a toda la gente. Ahí me estoy exponiendo y mi naturaleza me lleva a estar cerca de la gente. Entonces, siempre se me ha hecho cómodo el saltar sobre el público. Se siente muy bien, es catártico al estar sobre el escenario.

R&P: ¿Qué es lo más importante que has podido rescatar de esta relación que tienes con el público?

MS: Hay algo en lo que siempre pienso cuando estoy sobre el escenario, es sobre… cómo decirlo… no cagarme al público. Hay gente que nos sigue desde hace años, de diversos continentes, y solo intento recordar que nos vienen a ver y que debo ser lo más transparente que puedo.

R&P: Cuando lanzaste tu último álbum, nombraste a David Bowie entre las mayores influencias del trabajo. Algunos días después, él falleció. ¿Cómo tomaron esa noticia en la banda?

MS: Ese día me llamaron, me puse triste y lloré. Fue terriblemente triste. Fue la primera vez en la que me puse así de triste por la muerte de una celebridad. Fue la primera vez que lloré por alguien a quien no conocía en persona. Luego, con el paso de los días, dejé de sentirme triste y deprimido, empecé a recordar mi infancia escuchando a David y me di cuenta del impacto que tuvo en mí.

R&P: Tell Me I’m Pretty, su último disco, salió el 2015, ¿ya están trabajando en nuevo material?

MS: Hemos estado escribiendo y trabajando en ideas, pero estamos más en una etapa de descubrimiento, dejando que las piezas se acomoden en sus sitios y viendo hacia dónde van las cosas. Entonces sí, estamos trabajando en cosas nuevas, pero nada concreto todavía.

R&P: Esta será tu tercera vez en Lollapalooza Chile y las dos pasadas fueron memorables, ¿tienes pensado algo nuevo para hacer en esta oportunidad?

MS: Jajaja, no, no he pensado en eso todavía. Creo que debo llegar al escenario con el mismo espíritu de siempre, con la transparencia de la que te hablé antes. Solo espero llegar, pasar ahí un buen tiempo, poder conectarme con el público y entregar una gran experiencia.

R&P: ¿Cuál es el cambio más grande por el que ha pasado la banda desde su primer show acá?

MS: No sé si hayamos tenido un gran cambio. Hemos sido prácticamente los mismos desde que comenzamos la banda, estamos muy bien ahora. Todos tenemos una muy buena relación y entendimiento, pasamos un buen rato juntos. Igual, es algo muy complejo el que se mantenga la banda de esa forma.

R&P: ¿Se han puesto alguna meta para este año?

MS: Creo que seguir escribiendo, poder terminar el año mirándonos y haciendo un repaso de lo que hemos hecho, ver lo que hemos logrado con el ciclo de este álbum y seguir grabando música.

R&P: ¿Te gustaría mandarle un mensaje a los fanáticos de Cage the Elephant en Chile?

MS: Hemos recibido muchos mensajes a través de nuestras redes sociales de gente de Chile, quienes han sido maravillosos, y de otros países en Latinoamérica, entonces decirles que ya los visitaremos y les entregaremos algo genial, que estamos felices de volver a Chile y que no podemos esperar de volver para allá. Es muy hermoso. Entonces lo único que me queda es agradecerles.